日本潮牌設計師操刀　全新支線系列eightyone

2020年奧運將會於7月至8月在日本東京舉行，全球都必定會將目光聚焦到這個充滿活力的城市，作為著名運動品牌之一的Reebok近日亦正式宣布將會與日本設計師Kohei Okita（大北幸平）攜手合作開設全新支線Reebok eightyone，推出全新春夏鞋款及服飾別注系列。

Reebok eightyone名命其實是取自日本國家代碼+81，而且主理設計的Kohei Okita亦是東京潮流品牌VAINL ARCHIVE的創辦人兼設計師，所以系列設計就透過獨過手法將運動風格與時尚元素結合，致力向世界展示出東京的另一面。系列單品用色主要以淺啡、灰色及黑色作主調，並運用不同質感及紋理的物料配以立體剪裁打造而成，當中主打鞋款Zig Kinetica中底就採用Floatride Fuel物料提供緩衝效果，並以Zig Energy Shell及Zig Energy Bands包覆增加其穩定性及回彈反應，其機能外觀與系列服飾風格完美匹配。（2月28日推出）