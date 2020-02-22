三界五行：古為今用　戰勝瘟疫

內地多間醫院研發中藥，證實對新肺炎有療效，而處方都是根據東漢良醫張仲景《傷寒雜病論》加減配製而成。（互聯網）

華陀除了醫術精湛，還根據「上醫治未病」的原則，創造了一套簡單易學的健身「五禽戲」，只要堅持做，強身健體，提升免疫力，患病機率就大大降低。

生命在於運動，少病、無病也在於運動。鍾南山醫生今年84歲了，仍如常工作，仍帶領抗疫大軍衝鋒陷陣，支持他的，除了仁心仁術、道德醫德之外，還有強壯體魄。他的健康，不是食出來、睡出來的，靠甚麽？靠運動，游泳、跑步、健身，即使工作多忙，每天都堅持。

鍾南山院士是西醫，但他推薦中國傳統健身的太極拳。他認為，太極可鍛煉耐力，耐力可轉化勁功。也就是以柔生剛（增加剛強的抵抗力）、以柔克剛（堅靭的體魄戰勝疾病）。

五禽戲與太極拳，既是運動，也是氣功，都要先入靜，舌頂上齶，意守丹田。五禽戲包括虎、鹿、熊、猿、鳥，靜中有動，動中有靜，易學難精，需要堅持練才有效。可以跟師傅學，也可以跟影碟、視頻練。

古代醫學智慧，至今仍然是寶。最近內地多間醫院研發的中藥，經過臨床使用，證實對新肺炎有療效，已投入生産。雖然，不同醫院和不同專家團隊研發出來的抗肺炎中藥名稱不同，但都是根據東漢良醫張仲景《傷寒雜病論》的幾個處方加減配製而成。

在這場抗疫中，所有醫護人員的功德，將與古代良醫一樣，永遠受人尊敬。