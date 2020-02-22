金怡安心早報名優惠　免費取消改期

【營業資訊】想計劃春日旅程，但又擔心太多變數，影響行程出發？金怡假期推出「安心尊享早報名優惠」，即日起至3月31日，顧客報名可享免費取消訂位一次，或更改出發日期一次，或轉團一次。旅客可於4月9日或之前使用此優惠，並適用於6月1日或之後出發之任何團隊。而取消訂位保留之訂金則可於1年內使用，令你可以更靈活，更放心地計劃行程。

與此同時，金怡假期帶來最新「探索緬甸」旅行團，被《Lonely Planet》旅遊雜誌列入了「2017年十大最佳旅遊地」的緬甸，擁有壯觀的宗教遺址，千年的歷史文化，以至如畫般的自然美景。行程包括到訪當地最大的火車站．中央火車站，也是緬甸最重要的鐵路樞紐車站。始建於英國殖民時期，融合了歐式巴洛克建築風格和緬甸式帕亞特建築風格，彷彿令時光倒流到上世紀。另外還會前往塔頂鑲有7,000多顆鑽石及一顆世界最大紅寶石的大金寺，寶塔四周更以純金鑄成，四周更有六十八座各式小塔圍繞，形成「金塔林」，奪目耀眼。還會見識全世界獨有的單腳划船捕魚之地茵麗湖，安排乘坐特色小船遊湖，讓你一睹當地漁夫以單腳划船，其一邊航行一邊捕魚的奇景。行程還會到著名的Le Planteur餐廳大快朵頤品嘗精緻「法式料理」。

5天仰光深度遊（DRG5P）

全包價：$5,590起

出發日期：3月18、25日，4月1、22、29日，5月6、13、20、27日及6月3、10、17、24日

8天緬甸（DRN8C）

全包價：$12,990起

出發日期：3月8、15、29日，4月5、19、26日及5月10、17、24日。

查詢：2804 1188

網址：www.goldjoy.com