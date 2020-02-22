本日日本：星野新旅館　感受將軍住宿

日本的高級酒店連鎖集團星野集團最近動作多多，新鮮熱辣有旗下的溫泉旅館品牌「界」，即將於3月12日在山口縣北部長門湯本溫泉有星野Resort 界 長門開業。先講講住宿方面，客房合共有40間（本館30間、別館10間），特別之處是，以御茶屋屋敷（將軍住宿設施）為靈感設計，並融合入現代建築中，讓大家感受山口縣的武家文化。只見房內床鋪零零舍舍高了一級，並處於一個格仔空間之內，讓人感受到一份高貴的氛圍。而床頭板則採用了自室町時代起有800年歷史、被指定為山口縣無形文化財的德地和紙，更多添幾分華麗感覺。而房內亦有茶陶荻燒來點綴空間，十分雅致。

界 長門同時附設了供住客以外的顧客使用的曙咖啡廳，當中賣點係提供山口縣特有柑橘「長門柚」果醬製作的銅鑼燒與飲料，入口隱約有股酸味，相當過癮。另外，旅館採用半隱蔽式設計的用餐區，會提供以當造食材炮製的會席料理，值得一提是山口縣的魷魚捕獲量排日本第二位，大家可以在這裏品嘗到味甜肉厚的精彩魷魚菜式。

星野Resort 界 長門

地址：山口縣長門市深川湯本2229-1

房租，每人每晚22,000日圓起（兩人住一房，包早晚餐）