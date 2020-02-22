【心理測驗】你的暖男/女指數有幾分？

由韓國型男玄彬與緋聞女友孫藝珍主演的劇集《愛的迫降》，當中暖透心扉的心動，可會令你恍如吃了糖果？（互聯網）

人氣韓劇《愛的迫降》剛剛大結局，反應好評如潮，不少人都中咗「劇毒」。在劇中，韓國型男玄彬遇上女主角孫藝珍，不知不覺由一個木訥的Cool男，變成暖男。愛情的魔力確實驚人！有否想過你的暖男/暖女指數有幾分？不妨玩玩這個心理測驗。

【問題】夢中的你，聽到遠處傳來一把聲音，在好奇心驅使下，你走進森林找尋，你估該把聲音來自以下哪種東西？

A.南瓜

B.蘑菇

C.白鴿

D.大樹

【結果分析】

A.內心溫暖

暖男/暖女指數：3分（5分最高分）

做事果斷理性的你，給人剛強硬朗的感覺，外表看起來，男的是不折不扣的男子漢，女的也是女子漢，甚至烈女。但你的內心卻埋藏着向日葵的溫暖，感恩得到的一切，亦懂得珍惜身邊人，所以非常願意給人溫暖。

B.內涵成熟

暖男/暖女指數：4分（5分最高分）

樣貌不算相當出眾的你，但以成熟的內涵、深邃的思想、幽默樂觀的性格，心裏的溫暖指數還是很高，令人刮目相看。不少人因此得到人生啟迪，更視你為良師益友，跟這樣有內涵的另一半相處，生活豈不是充滿智慧？

C.外表溫柔

暖男/暖女指數：2.5分（5分最高分）

外表溫柔的你，不時願意扮演體貼的角色，為異性送上溫情。溫柔向來都是最犀利的武器，無論多剛強的人，內心也會有脆弱的時候，總敵不過你的溫柔，成為對方情感的避風塘。可是你的內心或者並不像他們想像的那樣輕鬆，你有不少說出來的苦衷。

D.內外強悍

暖男/暖女指數：2分（5分最高分）

天資聰敏的你，時刻表現強悍過人，在工作上的雷厲風行，讓人經常向你「畀個手指公」。另一方面，你也有單純的一面，予人溫暖的感覺。但隨着歲月流逝，你愈戰愈強，漸漸失去了昔日的暖男/暖女屬性。