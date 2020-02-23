【心理測驗】一文解構你的桃花對象

你的桃花對象會是誰？很想知道吧！ (設計圖片)

雖然甚麼元宵或情人節早就過去，加上疫情困擾，戀愛的心情從未如此谷底，可是無論在街上或社交媒體，還是有人不停放閃光彈，高呼愛在瘟疫時，真是閃得眼睛都快要盲了。單身的你，是否感到寂寞難耐，想盡快脫單？不如測一下你的桃花對象會是誰吧！

【問題】

你家住十二樓，晚上獨自搭𨋢落樓買消夜，到四樓時，𨋢門突然打開，根據你的直覺，這時候你會遇到甚麼人呢？

A.鄰居

B.大廈管理員

C.外送員

D.神色慌張的陌生人

E.沒有人

【結果分析】

A.鄰居

你的桃花對象會是暗戀了你多年的好友，對方會是個很注重精神生活的人，常說選擇另一半的條件應該能夠心靈溝通，加上你對陌生人的防衞心很強，萬年好友就能夠給予你安全感了。

B.大廈管理員

相信你沒有想像過，你的桃花對象會是很想認識你的鄰居！對方內心缺乏安全感，希望另一半是可以完全不設防，最好是「朝見口、晚見面」的人，所以非常想結識你。

C.外送員

工作忙碌的香港人，常感歎見同事多過見屋企人，因此你的桃花對象是注意了你很久的同事，對方很希望另一半是個在工作上及生活上都能夠給予建議和幫助的人，你做得到嗎？

D.神色慌張的陌生人

你的桃花對象是新認識的朋友，其內心還沒定下來，很喜歡新鮮和刺激的感覺，所以只是相識一分鐘，對方便會大膽地向你示愛。

E.沒有人

沒有人不代表沒着落，你的桃花對象，看來會是路上巧遇的陌生人，對方的個性上比較冷淡和疏離，在愛情上很重視第一眼的感覺，所以一見鍾情的機會很大。