舞龍訓練　小朋友都勝任

所謂「巾幗不讓鬚眉」，扒龍舟如是，舞龍一樣可以。舞龍不但可體驗文化的薪火相傳，透過學習舞龍基本功及動作技巧，還可磨練到堅毅、自信、專注力、團隊合作等，難怪成為不少小學的課外活動，讓不同體形的學生發掘學術以外的潛能。

舞龍隊屢獲殊榮

小學的課外活動包羅萬有，其中順德聯誼總會胡少渠紀念小學便設有舞龍訓練班，學生於2018/19年在香港中國國術龍獅總會主辦的舞龍比賽中囊括多個獎項，包括「第9屆全港公開技能舞龍錦標賽：兒童組（障礙舞龍）」冠軍、「第9屆全港公開技能舞龍錦標賽：兒童組（競速舞龍）」冠軍、全場總冠軍、「全港公開龍獅藝錦標賽2018：日光龍藝兒童組」冠軍、「第26 屆全港公開學界龍獅藝錦標賽2019：日光龍藝組」冠軍、「第20屆全港公開夜光龍錦標賽2019：兒童組」冠軍，成績亮麗。

求學不只是求分數，知識也不一定局限於學術層面。該小學校長林楚岳希望藉着多元化的課外活動，發掘學生其他方面的潛能，如提升專注力、對學校的歸屬感、自我形象等，到頭來亦可改善學習吸收力，而他也親睹學生在這些方面的進步。

10人隊伍分工合作

所謂「台上一分鐘，台下十年功。」舞龍的學習過程充滿挑戰，更是學生難得的人生課堂。一班介乎小三至小六的學生，在教練有系統及循序漸進的指導下，練習舞龍基本功及動作技巧。學生會先徒手熟練相關動作，之後改用竹枝練習，最後才正式學習舞動練習龍。

教練會視乎學生的能力、體能等，安排合適的舞龍崗位，以免影響學習興趣。由一名學生負責舉龍珠，此人要記熟套路，以珠引龍舞，多數由女生負責，因為記性較好。另有9名學生負責舞龍的不同崗位，多數安排男生舞龍頭，因為體力較好，大家分工合作。