真•板鞋 Chuck Taylor All Star Pro Hi

你睇Sean Pablo着住對Chuck Taylor All Star Pro Hi玩滑板花式都絕無問題,絕對唔係得個樣,真係可以着踩板。(互聯網)

Converse旗下經典鞋款Chuck Taylor All Star自1917年誕生以來,其鞋型輪廓其實一直無太大改變,但有些從肉眼未必可以一眼看得出的細節或機能其實不停在轉變,好似早年加入Nike Lunarlon鞋墊的Chuck Taylor All Star II及近年採用Nike React科技的籃球鞋款All Star Pro BB都是最佳例子,務求創造出更切合現代着用需要的鞋款,避免被時代巨輪輾得體完無膚。今回Converse與品牌旗下滑板家族成員Sean Pablo(經常幫Supreme影Lookbook位御用板仔模特兒)攜手設計的專業滑板鞋系列,當中Chuck Taylor All Star Pro Hi除了加入Sean Pablo創作的手繪圖案之外,更有貼合人體後腳跟的PU鞋墊,保證可以滿足滑板手在反覆進行練習過程中所需要的穩定性及舒適度。