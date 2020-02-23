都市傳聞：凶宅遍全港　被封公屋最經典

「凶宅」二字令很多人望而生畏，亦為一眾影視創作人提供源源不絕的素材，像近期上映的一齣西片，也以凶宅為題材。

一個單位之所以淪為「凶宅」，通常是發生過枉死、他殺、含恨自殺等非自然死亡事件，而這類單位可謂遍布全港十八區，當中又以荔景邨一個被封的公屋單位最為經典！話說該單位於1984年發生了一宗兩死一傷的情殺案，當年一名離職男警員與同齡的中學女同學拍拖，後來二人感情破裂，案發當日，男方持刀到女方寓所門外求見，經過多番擾攘，女方及其妹妹被利刀刺傷，失救不治……

事件纏繞荔景邨居民多年，加上該幢舊式公屋的走廊特長，日光難以射入，以致光線昏暗，予人感覺陰森恐怖。至於事發單位曾多次出租，但租戶均「頂唔順」，不久即搬離，而最離奇的是，有自稱居於肇事單位附近的居民曾致電靈異節目表示，單位於空置期間不時傳出女子吵鬧聲，走廊又迴蕩着高跟鞋走路時的咯咯聲，令人毛骨悚然。由於鬧鬼傳聞未曾停止，房署最終不得不將單位封閉，改成電錶房。

值得一提，這個「凶宅」已消失，但其鬧鬼之說仍不斷流傳，更有大膽網民曾帶同聲稱能探測靈體的儀器到上址測試呢！