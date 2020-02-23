三界五行：藥王長夀　並不靠藥

歷史上最長夀的醫生是「藥王」孫思邈，享年142歲。雖然他是「藥王」，但他的長夀並非靠食藥，靠甚麽？說來話長。想健康長夀的你，不妨學習。

孫思邈公元541年生於南北朝的西魏，據史書《舊唐書》記載，他聰明好學，七歲就識很多字，能背誦不少聖賢書，西魏大臣獨孤信稱讚他為「聖童」。可惜身子單簿，「幼遭風冷，屢造醫門，湯藥之資，罄盡家産」，弱不禁風，風寒病倒，為了治病，父親所有財産都花光了。孫思邈痛定思痛，決心不求名利，專心修道、學醫。二十歲開始行醫，同時也宣講老子、莊子學說，在民間很受尊敬。北周靜帝年間，楊堅掌握大權，楊堅提議靜帝封孫思邈為國子博士，孫思邈不受詔。後來靜帝讓位，楊堅當了隋煬帝，多番詔孫思邈入閣，孫思邈避之則吉，遁入深山，把累積的行醫經驗，寫成《千金要方》——這是中醫學「百科全書」。

到唐朝太平盛世，孫思邈接受太宗邀請，到京師長安，培養醫學人才，太宗對這位七十多歲仍不辭勞苦作育英才的道長非常敬重，聘他為太醫，封爵位，孫思邈不但不接受，反而再次退隱山林，採藥研究。高宗繼位，對孫思邈更為尊崇，又把他請到宮中，拜諫議大夫，並請他當太醫，那時孫思邈已經118歲了，婉拒入主太醫院，推薦徒弟劉神威替他當太醫，自己掛空銜領四品官的俸祿，不問朝政不上朝，靜心寫書、教學生。133歲，孫思邈以病為由，請高宗讓他「收山」。（待續）