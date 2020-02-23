時裝時「黑」　TNF Black Series

如果要為每一種顏色賦予一種個性，黑色好多時都會讓人聯想到高級、尊貴或限量的奢華品味，所以你會見到好多信用卡、名錶、跑車或者時裝品牌都會採用黑色作為一些頂級設計的指定用色或系列名稱。今個春夏系列，The North Face就推出品牌創立以來首個高端時裝支線Black Series（Mercedes-Benz AMG跑車限量系列都一樣係叫Black Series），將各項獨家研發的機能技術與前衞風格結合，其定位絕對是品牌入面最高級（定價可以反映），而此The North Face Black Series系列更是由品牌全球創意總監Tim Hamilton親自操刀。本季設計就以經典球形帳篷（Geodesic Dome）及Mountain Light Jacket為藍本，用上最頂級科技物料及革新剪裁結構概念打造，同時結合品牌獨家透氣防水科技Futurelight創作出一系列從女性視角出發兼備原創性及功能性的時裝系列。 （此系列只限於亞洲地區指定The North Face Urban Exploration專門店發售）