惜食惠方卷　拒做大嘥鬼

當口罩、廁紙、清潔用品、白米統統都要搶，大家終於發現有錢並不一定萬能，因為有錢都未必買得到。今時今日廁紙、口罩要慳住用，米要慳住食，是時候重新養成知慳識儉的習慣。大嘥鬼全世界都有，日本也不例外，好像農林水產省最近就勸喻日本人不要再浪費惠方卷，原來單以2016年為例就有66萬噸惠方卷被丟棄，數字相當嚇人。

揀啱方位 消災辟邪

可能大家對「惠方卷」這種傳統日本食物會感到一頭霧水，其實這是一款特色壽司，日本人習慣在2月3日或4日的節分日食用，「惠方」解作有利的方位，在每年的幸運方位吃過這種卷物就有招來好運、去災避邪的作用。

7種餡料 象徵福神

雖然同樣是卷物，但跟平常吃到的壽司卻有很大分別，除了分量重量級之外，餡料也規定為7種，通常會用紫菜包着壽司飯以及青瓜、黃瓜、雞蛋、肉鬆、椎茸、鰻魚等餡料，象徵七福神。為了吸引消費者，惠方卷的款式近年愈出愈多，過了節分日都賣不出就會丟掉，難怪被批評浪費食物。其實惠方卷做法並不複雜，不一定要等到過時過節才享用，平時製作類似的卷物也可以大飽口福。

材料：

雞蛋 3隻

青瓜、甘筍 各1條

紫菜 1塊

醋飯 適量

做法：

1. 拂打雞蛋後煎成日式蛋卷。

2. 將青瓜、甘筍切成條狀。

3. 在竹蓆上鋪紫菜及醋飯。

4. 中間放青瓜、甘筍、蛋卷後捲起並壓實。