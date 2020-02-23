本日日本：世界首創！蟋蟀啤酒先飲為敬

之前都有報道過，話日本呢排流行「昆蟲食」，簡單講即係食蟲落肚！雖然提起昆蟲感覺核突嘔心居多，但實情不少昆蟲卻係營養豐富，而且對環境負荷又低，作為持續食材的可造性相當高。而日本ANTCICADA公司便係其中一間積極開發昆蟲食的公司，繼之前推出過蟋蟀拉麵後，最近更聯同岩手縣遠野市的遠野釀造，開發出世界上首款以蟋蟀為材料嘅手工黑啤酒Cricket Dark Ale，並於3月15至18日在涉谷PARCO商場的COMINGSOON開設快閃櫃位售賣。

作為啤酒材料的蟋蟀，是採用由太陽Green Energy株式會社供應的黃斑黑蟋蟀，這些蟋蟀由福島縣的農場飼養，其生長環境的室溫及濕度均經管理，並以公司飯堂用剩的蔬菜作為飼料。使用前會先細心的洗淨及加熱處理，保證食得安心！味道方面，以細心烘烤的黃斑黑蟋蟀及麥芽加上麥汁來釀製，充分帶出蟋蟀的香味及滋味，未飲前你會聞到陣陣濃郁香氣，入口則有富層次的苦味，而且餘韻相當持久。適合用黑朱古力、咖啡堅果及水果乾來送酒，並且更跟以墨西哥煙熏辣椒製作的料理味道夾到暈！

值得一提，現時有關方面更嘗試將今次釀酒用剩的酒糟給蟋蟀作飼料，而反應似乎相當唔錯，相信下一次作食材用的蟋蟀味道會更好之餘，亦可以將酒糟物盡其用，夠晒環保。

蟋蟀啤酒POP-UP STAND by ANTCICADA

日期：3月15至18日

地點：東京都涉谷區宇田川町15-1涉谷PARCO 1樓

時間：10:00am~11:00pm