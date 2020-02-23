征選遊：墨爾本7米高Companion銅像任睇

曾於香港維港展出，由KAWS設計巨型吹氣公仔的Companion，相信大家至今仍記憶猶新。如果閣下是他的粉絲，4月13日前不如計劃去澳洲墨爾本一趟吧！皆因位於墨爾本市中心的維多利亞州國立美術館（簡稱 NGV）正舉行《KAWS：Companionship in the Age of Loneliness》藝術展。踏進美術館，大家毋須購票，已可看到一尊7米高，Companion手抱着BFF的黑色銅像。據知此作品靈感來自15世紀米高安哲羅的著名雕塑《Pietà》（中譯《聖殤》或《聖母憐子》），並以《Gone》為題，相信在場的觀眾也能感受這份哀傷，亦足可見證KAWS的感染力。

至於付費的展覽部分，則包羅了超過100件由KAWS親自挑選的作品，展區初段的作品是早於未成名之前的二次創作和塗鴉，而其標誌性的「XX」眼也早已是他的創作元素，當中包括靈感明顯來自米奇老鼠的經典之作Companion。及後還有史諾比、海綿寶寶、阿森一族等角色再被創作。

不過，能令KAWS再上一層樓的，相信是「Man's Best Friend」（簡稱為MBF）和代表了「Best Friend Forever」（簡稱BFF）的出現。這些朋友不但令設計元素更加多元化，最重要是令Companion和作者KAWS的情感形象更立體和人性化。所以如和小朋友一起觀賞的話，記得帶他們到位於展覽最後的KAWS：PLAYTIME區，讓他們為利用場內的多媒體互動屏幕，為BFF繪畫一位好朋友，或是盡情繪畫及剪貼，製作個人賀卡，讓人情溫暖潛移默化傳到下一代。

NGV 《KAWS：Companionship in the Age of Loneliness》

展覽日期：即日至4月13日

地址：180 St Kilda Rd, Melbourne

開放時間：10:00am~5:00pm

收場費：AU$20（約HK$104）