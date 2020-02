征選遊：墨爾本7米高Companion銅像任睇

墨爾本市中心的維多利亞州國立美術館正舉行《KAWS:Companionship in the Age of Loneliness》藝術展,最注目莫過於看到一尊7米高,Companion手抱着BFF的黑色銅像。

曾於香港維港展出,由KAWS設計巨型吹氣公仔的Companion,相信大家至今仍記憶猶新。如果閣下是他的粉絲,4月13日前不如計劃去澳洲墨爾本一趟吧!皆因位於墨爾本市中心的維多利亞州國立美術館(簡稱 NGV)正舉行《KAWS:Companionship in the Age of Loneliness》藝術展。踏進美術館,大家毋須購票,已可看到一尊7米高,Companion手抱着BFF的黑色銅像。據知此作品靈感來自15世紀米高安哲羅的著名雕塑《Pietà》(中譯《聖殤》或《聖母憐子》),並以《Gone》為題,相信在場的觀眾也能感受這份哀傷,亦足可見證KAWS的感染力。

至於付費的展覽部分,則包羅了超過100件由KAWS親自挑選的作品,展區初段的作品是早於未成名之前的二次創作和塗鴉,而其標誌性的「XX」眼也早已是他的創作元素,當中包括靈感明顯來自米奇老鼠的經典之作Companion。及後還有史諾比、海綿寶寶、阿森一族等角色再被創作。

不過,能令KAWS再上一層樓的,相信是「Man's Best Friend」(簡稱為MBF)和代表了「Best Friend Forever」(簡稱BFF)的出現。這些朋友不但令設計元素更加多元化,最重要是令Companion和作者KAWS的情感形象更立體和人性化。所以如和小朋友一起觀賞的話,記得帶他們到位於展覽最後的KAWS:PLAYTIME區,讓他們為利用場內的多媒體互動屏幕,為BFF繪畫一位好朋友,或是盡情繪畫及剪貼,製作個人賀卡,讓人情溫暖潛移默化傳到下一代。

NGV 《KAWS:Companionship in the Age of Loneliness》

展覽日期:即日至4月13日

地址:180 St Kilda Rd, Melbourne

開放時間:10:00am~5:00pm

收場費:AU$20(約HK$104)