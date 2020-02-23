【決性11點】你會被小三打倒嗎？

誰說感情只是兩個人的事，當中還有機會牽涉很多人，例如想搶走你伴侶的小三。到底你會否很易讓小三乘虛而入，又或有何缺點很易讓情人對你生厭呢？快來Check一下啦！

Q：搭地鐵時，你會選擇以下哪個位置坐下呢？

A.坐在和自己年齡差不多的同性旁邊

B.坐在漂亮異性旁邊

C.坐在中年男人旁邊

D.坐在專注玩手機的人士旁邊

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答案分析

A.好友背叛

單純的你心地善良，也有些心軟，對愛情的想法很簡單，只要你愛對方，對方也待你好就足夠。因你總會不經意在朋友面前表現出幸福的樣子，很易惹人妒忌，所以要小心被朋友出賣，搶走你的男人。

B.牢牢抓緊

對愛情充滿憧憬的你，常常幻想自己身邊會出現一個白馬王子，但現實又那有這麼多超級筍盤呢。不過為了抓緊好男人，你的性格也相對進取，會想方設法抓緊男伴的心，不會讓人輕易把他搶走。

C.疑心太重

你是一個很沒有安全感的女人，希望能找到一個能夠給你安定生活的男人。但你內心的那份自卑脆弱，卻讓你變得多疑，甚至不惜偷偷調查男伴行蹤，很易令他覺得煩厭，若遇上一個善解人意的小三，很易會讓她得手。

D.過分好強

性格強悍，好勝心強的你，對男伴一向看得很緊，對於所有靠近你男伴的異性都會維持高度戒備，不會給機會對方得手。可惜你不夠溫柔，又不夠體貼，遇上溫柔似水的小三，分分鐘隨時將你擊敗。