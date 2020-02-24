白羊：人氣及精神狀態欠佳，但事業運卻回穩不少，求職、轉職及謀事等，宜多加把勁。

金牛：精神及體能欠佳，出勤、公幹等，壓力或會較大，宜多予耐性，並注意人際關係。

雙子：社交運欠佳，夫妻關係或較不穩，就生育、子女及家庭事宜，宜多予耐性多包容。

巨蟹：事業運稍遜，情緒及家庭運不穩，工作時需多加集中，勿讓私人事宜影響進度。

獅子：體能不穩工作運稍遜，小心處理溝通等問題。出勤、公幹及海外項目需多予耐性。

處女：感情及親子關係或較不穩，財運欠佳，工作壓力較大，宜妥善安排時間保持平衡。

天秤：人氣及情緒不穩，家庭及戀愛運稍遜，宜注意言談態度，與身邊人關係將更和順。

天蠍：身心狀態欠佳，工作壓力較大，宜多休息，小心處理文書、傳訊、運輸等工序。

人馬：社交及人緣運欠佳，戀愛及親子關係不穩，宜多予耐性，並小心處理金錢事宜。

山羊：情緒不穩，家庭及戀愛運欠佳，人氣稍遜，身邊人或較任性，多予體諒可助過度。

水瓶：辭令及思考力稍遜，出勤、公幹、海外項目等，壓力將會較大，宜嘗試多加放鬆。

雙魚：財運不穩，社交開支較大，需多加節約，小心處理朋輩金錢事宜，以免因財失義。