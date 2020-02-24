東沖有料到：曼谷槍擊事件的背後

泰國這陣子接二連三發生了槍擊事件，最新鮮熱辣的是於2月18日中午時分，在勝利紀念碑BTS站旁邊商場內的一間美容院內發生。

話說該美容院的一位女僱員早前於其臉書上發放了她與丈夫的離婚證書，2月14日情人節更上載了新情人送花的照片，雖然離了婚，但其前夫卻愈想愈傷心，最後於商場內將這名前妻擊斃，過程中亦槍傷了一人。這宗案件經社交媒體傳開後，不少人都表示震驚。我自問是一名「八公」，而且亦住在該商場附近，於是案發後便趕去看個究竟。現場所見，情況真的超乎想像——距離案發後僅數個小時，商場幾乎像沒有發生案件一樣，外邊依然有很多小販擺賣，亦有人如常地進入商場，樓上的電影院依然不乏光顧的觀眾，彷彿一切如常。唯一不同的，是案件發生的美容院所屬樓層（4樓）被封鎖了。對於當地人來說，好像沒有太多的顧慮。

之後有網民問我，這段時間到泰國是否安全呢？這條問題實在難以回答，畢竟兇徒已在第二日被警方逮捕，而泰國會否有很多持有槍械、兼且又失婚失戀大受刺激的人呢？這真的不好說。正所謂生死有時，實在擔心不了那麼多。相比旅客只來泰國四日三夜短線遊，我天天住在這裏也沒有太多的擔憂。唯一擔心的是，槍擊的風氣會蔓延下去嗎？

胡慧沖