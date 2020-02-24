薯條大全集　日日食都唔會悶

擔心疫情再加上不想浪費口罩，就連習慣餐餐出街食的人最近都變得勁黐家。住家飯雖然健康，但來來去去嗰幾味，食得多都覺得悶吧！IG：satisfiedstomach一次過搜羅了8款薯條食譜，有鹹有甜連即食麵都可以變身薯條，相信會為大家帶來不少煮食靈感。

第1味：雞胸肉芝士薯條

材料：

雞胸肉 3件

煙肉 8片

蒜頭 2粒

墨西哥辣椒 4隻

車打芝士 2 1/2杯

厚忌廉 700毫升

鹽 1/2茶匙

黑椒 1茶匙

油 2茶匙

做法：

1. 用油開鑊煎熟雞胸肉，切粒備用。

2. 煎煙肉及炒香蒜蓉和辣椒。

3. 加忌廉、鹽及黑椒。

4. 煮至濃稠後放車打芝士。

5. 加入雞胸肉，煮好後淋上薯條。

第2味：芝士漢堡薯條

材料：

漢堡扒 400克

牛奶 300毫升

Mozzarella、車打芝士 各1杯

蒜頭 1粒

麵粉 2湯匙

牛油 1湯匙

橄欖油、鹽、胡椒 各適量

做法：

1. 將漢堡扒拆件，用少許橄欖油煎熟。

2. 加蒜蓉、牛油、麵粉、鹽及胡椒調味。

3. 逐一加入牛奶及芝士煮成醬汁，再淋在薯條上。

第3味：煙肉牛油果脆條

材料：

牛油果 1個

青檸 1/2個

麵包糠 1/2碗

麵粉 1碗

雞蛋 2隻

煙肉 6塊

蛋黃醬、乳酪、辣椒醬 各1湯匙

孜然粉 1茶匙

鹽、黑椒、芫荽 各少許

做法：

1. 將牛油果去皮切粒。

2. 以青檸汁、鹽、黑椒調味。

3. 用攪拌機拌勻脆煙肉與麵包糠。

4. 為牛油果上麵粉、蛋汁及麵包糠。

5. 放入攝氏180度焗爐15分鐘。

6. 混合蛋黃醬、乳酪、辣椒醬、孜然粉、芫荽及青檸汁製成醬汁。

第4味：薄餅薯條

材料：

薯條 500克

薄餅醬 1/2杯

意大利辣肉腸 1/2杯

Mozzarella芝士 1杯

意大利香料、蒜粉、辣椒粉、鹽 各1茶匙

羅勒葉 少許

做法：

1. 炸熟薯條後，與意大利香料、蒜粉、辣椒粉及鹽拌勻。

2. 將薯條放入焗盤，塗上薄餅醬。

3. 鋪上Mozzarella芝士、意大利辣肉腸及羅勒葉。

4. 放入攝氏180度焗爐10分鐘。

第5味：薯條雞批

材料：

薯條 2杯

酥皮 2塊

牛油、麵粉 各70克

洋葱 1/2個

雞胸肉 3件

蒜頭 2粒

甘筍 1條

青豆 3/4杯

忌廉 200毫升

清雞湯 600毫升

鹽 2茶匙

胡椒 1/2茶匙

百里香 1湯匙

做法：

1. 把酥皮印成圓形，鋪在焗盤上。

2. 用牛油開鑊，炒香洋葱粒、蒜蓉、甘筍粒，加麵粉拌勻。

3. 與清雞湯攪拌後，再加忌廉。

4. 放入雞胸肉及青豆，以鹽、胡椒及百里香調味。

5. 把雞肉餡料釀入酥皮，面層舖上切粒薯粒。

6. 放入攝氏200度焗爐30分鐘。

第6味：棉花糖薯條

材料：

清水、牛奶、無鹽牛油、沙糖、朱古力 各1杯

麵粉 2杯

沙糖 1/4杯

肉桂粉 1湯匙

雞蛋 4隻

棉花糖 適量

做法：

1. 混合清水、牛奶、無鹽牛油、麵粉及沙糖，放於室溫降溫。

2. 與雞蛋拌勻後放入唧袋。

3. 用滾油炸熟。

4. 灑上沙糖、肉桂粉、朱古力及棉花糖，加熱5分鐘。

第7味：香辣脆薯

材料：

薯仔 1個

紅椒粉、百里香、 蒜粉、洋葱鹽、鹽 各1茶匙

做法：

1. 將薯條刨絲後炸脆。

2. 混合紅椒粉、百里香、 蒜粉、洋葱鹽及鹽。

3. 把調味粉灑在薯條上。

第8味：炸雞拉麵薯條

材料：

即食麵 2個

雞蛋 2隻

雞肉 1塊

麵粉、麵包糠 各適量

做法：

1. 煮熟即食麵，隔水撈起。

2. 與雞蛋拌勻後，用錫紙包好冷藏2小時。

3. 切條後炸至金黃色。

4. 把雞肉逐一蘸上麵粉、蛋汁及麵包糠，然後炸熟。

5. 切件後與炸即食麵拌勻，淋上醬汁即可享用。