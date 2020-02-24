近年憑着招攬來自不同地域的人氣設計師包括：Craig Green、二宮啟、藤原浩及Matthew Williams等等聯手打造出Moncler Genius企劃叫好叫座，成功為品牌抹去「羽絨褸=米芝蓮」沉悶形象，時裝迷亦樂此不疲地入手此企劃所帶來一波又一波驚喜之作。今回，Moncler更邀請到一直比較少推出聯名單品的Rick Owens攜手合作，能夠打動這位時裝界暗黑之神參與合作全因為一輛旅遊巴，因為自從18年前搬到歐洲生活後，Rick Owens已經再無去過美國西岸，而醉心藝術的Rick Owens就向Moncler提議為他及Hun（Rick Owens妻子兼靈感繆思Michele Lamy暱稱）訂製一輛旅遊巴，來一場由洛杉磯機場出發向藝術家Michael Heizer在內華達州創作場地的公路之旅，將旅程欣賞到Michael Heizer所創作的大地藝術作品《City》及《Double Negative》以及被外星迷視為「聖地」的AREA 51區抽取元素融入系列服飾當中，所以你可以看到系列中有印上「AREA 51 SECURITY」字樣的Cap帽及金屬色的羽絨褸設計。聯名系列所有單品及此輛旅遊巴都會於米蘭展出並接受訂購，Fans可以留意何時正式推出。