三界五行：懸絲診脈　母子平安

孫思邈131歲時，向唐高宗稱病，請求讓他回家休養。但唐高宗仍慰留，並讓他入住前朝鄱陽公主的故邸養尊處優，出入代步的馬車以及衣食的供給，都是皇室的最高規格，與「老太爺」無異。在這段日子，孫邈殫精竭慮，注釋了《老子》《莊子》，又寫了《福祿論》、《會三教論》，教導世人，學醫、養生之前，必先習儒釋道，先修醫德，再修醫術。他主張：不論病人貴賤貧富、年紀長幼、相貌好醜、與自己是親友還是仇怨、是本國人還是外族，都一視同仁，可以說是「反歧視」和「醫無國界」的始創者。正因為如此，孫思邈才勇於為血肉模糊、面目難分的麻風病人治療，醫好了600多患者。

高宗厚待孫思邈，除了敬重他的醫德醫術，還有一段救命之緣。話說長孫王后懷孕十個月仍未分娩，群醫束手，唐太宗向懂醫學的開國功臣徐茂功問計，徐茂公推薦孫思邈，孫思邈臨危受命，入宮替不省人事的長孫王后急診。孫思邈覽閲了多位太醫的處方，又向侍候的宮女查詢，最後，孫思邈拿出絲線，由宮女代為連接在王后手腕的「寸關尺」位置，孫思邈按在另一端仔細把脈。太宗吩咐準備文房四寶讓孫思邈開藥，孫思邈搖頭輕聲說「來不及了」，拿出銀針，替王后紥了幾個穴位，太子李治就誕生了。

當時，珍惜人才的太宗請孫思邈入主太醫院，孫思邈婉拒，但答應暫時留下來培養醫學人才。而李治後來繼位成為高宗。

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