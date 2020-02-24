【兒樂事】課停，學不停

香港因為肺炎疫情關係，學校最快要三月中才復課。很多家長都為了子女長時間在家中能否保持學習動力感覺非常煩惱 ，擔心散漫習慣會令成績退步。

這個問題與大人上班相同。有些人不適合Home Office ; 他們在家中工作效率比在辦公室工作低很多，原因是如果自己不是一個很有規律和專心的人，在家中工作或者學習很容易受環境影響及比較心散：「太過疲倦不想起床」、「有點肚餓去找一些零食吃」、「iPad放在枱上，打一局遊戲才繼續」、「現在有點睡意、不如休息一會才繼續看書」.....我相信這些情況家長見過不少。

【時間規律及環境的重要性】

幼稚園生及小學生在沒有監督下很少會自主去學習。因此，大人想孩子在停課期間保持學習動力，必須從日常規律及學習環境着手。例如，於小學及幼稚園上午上課的小朋友，小朋友不應該太遲起床。兩星期前有一個原本幼稚園下午班上小朋友，媽媽安排了11:30am視像上堂，但到了11:30am，學生還未起床。試問小朋友剛起床及未吃早餐，怎樣可以集中精神學習？當然，課堂最後改了時間。

不要看小這些習慣規律，長時間停課不保持作息規律，復課後小朋友必會需要一段時間重新適應。家長可以規劃好每日小朋友學習及玩耍的時間，盡量做到像日常學校上課時間規律。學習環境亦應該要盡量簡單，不要令小朋友受到其他事物影響學習。特別是長時間停課期間，很多學校及語文興趣班普遍會進行視像授課。曾經有小朋視像上課時，弟弟在背後四處走及大聲玩耍，學生沒有可能專心學習。

【好好利用電子及視像教學】

香港很多小學已採用電子教學。停課期間，電子及視像教學更是不可缺少的工具 ; 視像教學亦能夠達到基本的教學需要。但是，我亦聽過有很多幼稚園學生家長反映，他們不容許子女接觸任何電子產品，擔心他們會濫用。在現實裏，家長需要從小給子女體驗電子教學，因為面試考小學或踏入小學後，很多學習過程及內容都已經電子化。其實網上亦有很多有趣及有用的教學App，包羅萬有，適合不同年齡的小朋友。小朋友使用電子產品，只要有家長陪同下有規律地正確使用，效果可以非常好。

Profile

伍偉文（Raymond Ng）

日朗坊教育中心課程總監及營運副總監