本日日本：住酒店最新電器任你試

要揀一間酒店入住，每個旅客都有唔同考慮，你可能在意房租、位置、服務及設施等，但有冇諗過其實酒店房內提供的電器，都可以成為賣點？位於日本福岡市的酒店The Residential Suites福岡，於2月24日至6月30日期間會跟專搞電視購物的Japanet Takata推出聯乘客房住宿Plan，賣點係讓住客任試任用多種最新款電器！酒店會將6間面積約54至72平方米的客房炮製成該款聯乘客房，屆時房內會放有約15款最新最潮、兼且係Japanet Takata推薦的電器產品，包括有Airweave快眠枕、Dyson的Fan Heater及Supersonic Ionic風筒、東芝REGVA 55吋V型液晶體電視、LG Styler衣物護理機及FUJIIRYOKI的按摩椅等等，總額約為569,000日圓！你可以逐樣慢慢試，保證過足手癮。而試用過後覺得好滿意，想據為己有的話，離酒店10分鐘車程的Outlet購物中心Marinoa City福岡內，便設有Japanet Recreaton Labo店舖，而房內所有電器均可在此購買，相當貼心。而Japanet Takata聯乘客房住宿Plan每晚房租14,800日圓起（1室2人計，最多可入住4人）。

The Residential Suites福岡

地址：福岡市早良區百道濱1-3-70