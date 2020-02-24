三大清潔耳機貼士　放心聽歌抗疫

近日新冠肺炎疫情嚴重，不少人除了出街戴番個口罩外，亦會更留意平時帶在身邊的科技產品清潔，日常不能少的手機固然經常用酒精清潔，但原來有不少人是會忽略，其實清潔耳機都很重要，因為耳機會長時間戴入耳朵內，如果藏有細菌的話，會對健康構成影響，就等小記提供三大清潔耳機貼士，等大家可以放心聽歌抗疫。

貼士一：耳塞清潔唔少得

整個耳機中，耳塞是最容易積聚污垢的部分，不少人都怕麻煩直接用紙巾清潔耳塞，其實是不足夠的，耳塞最好能獨立拆出來清潔，用棉花沾上酒精清潔外圍，再用紙巾捲成尖長條狀，插入耳塞中空位進行清潔，千萬不能用水洗，否則容易令濕氣入侵耳機內部的電子零件。而耳機本體可用棉花棒沾上酒精清潔，記得同時清潔埋3.5mm插口。

貼士二：防止充電盒成為藏菌溫床

一般真無線耳機都會附設有充電盒，但不少人都會忽略了充電盒的清潔，因為耳機充電時，會直接放入充電盒，如充電盒充滿細菌的話，耳機都會沾上，然後傳至用家耳中，所以不時要用棉花棒沾上酒精清潔充電盒，除了外圍，放耳機的凹位更要仔細清潔。

貼士三：耳機曬得多有壞影響

為了殺死沾在耳機上的細菌，不少人想到用太陽曬一曬耳機殺菌，但其實如果將耳機長時間放在太陽下暴曬，耳棉會因暴曬而硬化，甚至裂開，而高溫更會影響耳機內部的電子零件。其實只需每次用完耳機，都習慣放入防潮櫃，耳機就會耐用得多。