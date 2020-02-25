香港估估吓：去深水埗賞黃花風鈴木？

無論時日如何，四季流轉是不會等人，在大家突然變成Home Office，又或停課不停學之時，春天其實已經降臨人間。春暖花開，就是賞花好時節，位於深水埗區的南昌公園，正是黃花風鈴木盛放時。

踏入南昌公園，位於公園中央便有差不多30株、分兩行排列的黃花風鈴木，兩旁就是草地，走在其中，你會有一刻錯覺以為自己身在日本，由於景色優美，每年開花時皆吸引不少遊人來賞花，當然不忘拍照打卡，甚至來寫生的都常見。不過今年疫情肆虐，相信遊人會減少得多，但花兒還是往常般美麗。黃花風鈴木 (Tabebuia chrysantha)原產於南美洲，為巴西國花，花多而花色鮮黃、叢生，花冠像風鈴也像漏斗，而黃花風鈴木會隨四季轉變而換裝，一般而言會在接近全落葉後才會在春天開花，因此花季時花多葉少，故一開花整棵樹都會變成鮮黃色，形成一片黃澄澄的黃色花海。

不過，美麗向來都非常短暫，玫瑰亦只是開了一個上午，黃花風鈴木的花季大概只有一至兩星期，雖然今年未必有機會親身欣賞，但只要健健康康，明年花季便可相約家人朋友閨蜜另一半，在沒有口罩的覊絆下，開心拍照打卡，記下動人美麗的一幕，成為日後回憶的一部分。

地址：深水埗深旺道20號

交通：

巴士 12、A21

港鐵 西鐵線南昌站D1出口