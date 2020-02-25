史上最貴美國藝術家　巴斯基亞再創佳績

出生於紐約布魯克林區、自小受塗鴉文化影響、年僅22歲便入選惠特尼雙年展、被《紐約時報》譽為新時代先驅的已故美國藝術家尚‧米榭‧巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat），雖然一生短暫，卻給藝術乃至其他領域留下深遠影響，其作品深受不少收藏家追捧，包括U2的低音結他手Adam Clayton、Jay-Z、Leonardo DiCaprio、Johnny Depp等樂壇和影壇巨星，因而在拍賣市場屢創佳績，甚至成為「史上最貴美國藝術家」！

今個月於倫敦一場當代藝術拍賣會上，巴斯基亞的作品《橡膠》取得佳績，由530萬英鎊起拍，最終連佣748萬英鎊（約$7,530萬港元）成交，較1988年於紐約蘇富比拍出的42.05萬英鎊高出23倍！

《橡膠》一畫，貫徹畫家關注黑人身份的主題，亦深刻批評着資本主義，右上角有一個酷似骷髏的黑色人頭，以不像頸部的幼線連接至下方黑色物體，背景是一大片烈火地獄，構圖和用色可以用狂野來形容，而畫布下方寫上「RUBBER」字樣，暗示了人類生產天然橡膠的歷史之中，伴隨而來的殖民主義、奴隸貿易、血汗種植園等殘酷事實。