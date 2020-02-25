仁愛堂　寒冬送暖防炎展關懷

民政事務局局長劉江華太平紳士 (左七)、仁愛堂第 40 屆董事局連卓鋒主席 (左八)、吳鄭慧賢副主席 (右六)、朱耀中總理 (左三)、屯門民政事務專員馮雅慧太平紳士 (左四)、民政事務局局長政治助理黎穎瑜女士 (右四) 及青年大使一同派發口罩及愛心福袋，合力同心抗疫，為長者送上關愛。(客戶提供)

【營業資訊】為了協助長者解決防疫物資不足問題，仁愛堂於2月24日 (星期一) 舉行「寒冬送暖防炎展關懷」活動，由民政事務局局長劉江華太平紳士，聯同仁愛堂第40屆董事局連卓鋒主席、吳鄭慧賢副主席、朱耀中總理、屯門民政事務專員馮雅慧太平紳士及民政事務局局長政治助理黎穎瑜女士一同派發包含口罩、消毒搓手液，以及健康食品的愛心福袋予本堂屬下長者中心會員，合力為有需要的弱勢社群送上溫暖和關愛。

仁愛堂第40屆董事局連卓鋒主席在活動中表示，本堂一直致力關顧弱勢社群的需要，希望是次活動派發的口罩及愛心福袋，有助解決他們的燃眉之急。連卓鋒主席亦特別感謝各界捐贈防疫物資予本堂，包括黃廷方慈善基金、仁愛堂董事局成員、諮議局委員及外間機構，並承諾本堂會繼續上下一心、團結一致，與各界同心抗疫，為基層市民提供適時支援。