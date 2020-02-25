仰光新酒店　入住殖民時代建築

提起緬甸，除了令人想起濃厚的佛教文化外，該國亦保留着全東南亞最多的歐式建築。想更深入地感受的話，不妨入住剛於本月開業的仰光瑰麗酒店（Rosewood Yangon）—該酒店坐落於1927年殖民時代興建的一座宏偉建築內，其前身為新法院，位處著名的海濱大道和司雷寶塔路交匯處，四周佇立完好保存的歷史建築。酒店設有 205 間奢華寬敞的客房、套房及一居室和兩居室府邸。房間層高開闊，大多數客房內還附設庭院與陽台，坐擁仰光河的旖旎風光，或可欣賞內部庭院的優美景致。酒店內設有5間風格各異的餐飲場所，包括 NOVA 歐式餐廳、Living Room 茶點屋、中餐廳（2020年終開業）、CourtRoom 酒吧和雪茄酒廊，以及俯瞰壯闊河景的樓頂酒吧「Y」（春季開業）。娛樂休閒場所包括 Sense水療（2020年末開業）、樓頂無邊際泳池及健身房。會議與活動場所包括一間宴會廳、新娘套房、活動演示室、傳統沙龍、三間會議室及帶寬大戶外平台的露台套房。

即日起至2020年6月30日，酒店推出開業優惠，旅客可在入住期間全程享受私人管家服務、機場來回接送及NOVA歐式餐廳雙人早餐。「文化探知之旅」的價格由US$320起， 「醉美仰光」價格由US$350起，最少入住兩晚，並包含酒店精選體驗。而酒店將於未來數月內正式全面開業，部分客房、餐廳與Sense水療屆時將竣工並向公眾開放。

網址：rosewoodhotels.com/yangon