維特健靈夥空氣過濾物料專家 Focus 生產納米纖維殺菌防毒口罩

【營業資訊】新型冠狀病毒 COVID-19 肆虐全球，為避免感染，大眾對口罩的需求激增，市面出現供不應求情況。於香港土生土長的企業維特健靈，希望藉著自身製藥專業，率先於本地製造納米纖維殺菌防毒口罩，與市民攜手共渡難關，為香港出一分力。

以生產藥物規格製造高防護性口罩

一直以守護大眾健康為使命的維特健靈，有見最近因為新型冠狀病毒爆發而出現口罩短缺，甚至連醫護人員亦擔心所需物資不足，令維特健靈兩位醫生創辦人更感痛心，決定借助自身製藥專業，與本港生產及研發空氣過濾專利物料MultiH之廠商百達洋行（Focus）所改良的一種創新納米纖維物料合作生產口罩，以生產藥物的標準及規格去製造高防護性的口罩，幫助解決市民燃眉之急。

以另一種方式守護大眾健康

維特健靈健康產品有限公司董事長陳曦齡博士表示：「自新型冠狀病毒爆發以來，我們看到不論是市民大眾或醫護人員均擔心個人衞生保護裝備不足，對此實在令我非常痛心，為堅持『醫者父母心』的信念，我一直希望能在此艱難時刻與香港市民共渡難關。最初首要想到就是親身到前線，以個人醫護專業照顧病人，但我需向公司數百名員工負責，經多番反覆思量後，我們決定利用維特健靈的專業，撥出最高規格的廠房和資源，以生產藥物的標準去製造口罩，用另一種方式去守護大眾健康。」

全力專注製造口罩

而百達洋行有限公司（Focus）董事王潔芳則表示：「Focus 於過去 20 多年致力研發創新物料作空氣過濾之用，去年成功生產 MultiH，改善空氣質素同時減少耗電量及廢棄物。鑑於目前社會情況，我們設法把新物料應用至更能直接幫助市民的地方，故此與有同樣目標及專業的維特健靈一拍即合。過去多星期，我們投入大量資源時間，日以繼夜改良原有物料，避免因採購傳統口罩的過濾層而耽誤時間。現時維特健靈及Focus 更暫緩了各自的業務發展計劃，全力專注製造口罩，力求壓縮生產時間。」

更有效隔絕病毒 具殺菌之效

有別於坊間口罩的三層設計，納米纖維殺菌防毒口罩除了內外吸水及防水層外，中間的過濾層摒棄了傳統口罩的主要物料熔噴靜電棉，改為採用雙層設計，由大型先進靜電紡絲設備生產的納米纖維網（Nanofiber）。此物料不但比一般口罩使用的超細纖維（Microfiber）更精密?細及具高透氣性，有效隔絕空氣中更多懸浮粒子及病毒，同時亦加入了能破壞細菌胞膜的醫藥級別物質，具殺菌之效。預計納米纖維殺菌防毒口罩可達美國材料和試驗協會（ASTM）F2100 指標的第一級防護級別，即其細菌過濾效率（BFE）達 95%或以上。

無塵車間達製藥級別

維特健靈特地於其符合歐盟生產及品質監控標準 PIC/ S GMP 認証的大埔廠房中騰出專業的無塵車間（Cleanroom）作為口罩生產工場。該無塵室的潔淨標準達國際 ISO 8 的製藥用級別，潔淨程度可作生產固體口服藥之用。室內的溫度、濕度、甚至氣流、氣壓及照明系統等均有嚴格指引，部分指標更需由專業人員每天檢查兩次，以達致最高的衞生標準。 目前，維特健靈已於生產工場、機器設備、物料採購、人手管理等各方面作好安排，以現有物料計算，初步估計共可生產約 3 百萬個口罩，首批預計可於 3 月中推出。是次計劃內所生產的口罩均只會作捐贈之用或以成本價發售，不作任何牟利用途。