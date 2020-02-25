漂白水7問抗「疫」境

肺炎疫情肆虐，保持家居及個人清潔刻不容緩，以前想買支漂白水很容易，如今卻是艱巨的任務，不過就算咁好彩買得到都要識得用，否則殺菌不成反危害健康。漂白水其實是一種強而有效的消毒劑，其主要成分是次氯酸鈉（Sodium Hypochlorite），能使微生物的蛋白質變質，有效殺滅細菌、真菌及病毒。一般家庭都會用稀釋的漂白水來洗滌、抹窗、拖地，消毒環境。以下是使用漂白水的常見疑惑，希望能夠幫助大家對抗「疫」境。

Q1：成日聽到稀釋漂白水1:4、1:49、1:99，究竟邊種濃度至啱？

A1：以家用漂白水含5.25%次氯酸鈉為例，不同濃度適用於不同地方：

-1:4（即把1分漂白水與4份清水混和），消毒被血液濺溢污染的表面或物件。

-1:49（即把1分漂白水與49份清水混和），用於消毒被嘔吐物、排泄物或分泌物污染的表面或物件。

‧1:99（即把1分漂白水與99份清水混和），可用於一般家居清潔及消毒。

要留意若使用漂白水的次氯酸鈉濃度高過或低於5.25%，所用分量便要相應調整，建議利用湯匙或量杯準確地量度分量。

Q2：用熱水稀釋漂白水可以增加潔淨程度？

A2：萬萬不可，稀釋漂白水時謹記用冷水，使用熱水會令主要成分分解，失去效能。

Q3：與其他家用清潔劑一併使用令效能提升？

A3：漂白水與其他家用清潔劑一併使用，不但會降低其消毒效能，而且有可能產生危險的化學作用。舉例說，當漂白水與酸性清潔劑（如潔廁劑）同用，便會產生有毒氣體，有機會造成意外，令身體受傷。安全起見，最好將兩者分開使用。

Q4：為省時方便，預先稀釋大量漂白水，到有需要時才使用得嗎？

A4：經稀釋的漂白水應該在準備後24小時內使用，以達致有效消毒的效果；存放時間愈長，分解量愈多，反會削弱功效。

Q5：稀釋漂白水抹咩都得？

A5：當然不是，漂白水應避免使用於金屬、羊毛、尼龍、絲綢、染色布料及油漆表面。

Q6：近期經常使用，有貨自然買多幾支，將漂白水存貨放在屋外花園或戶外露台得嗎？

A6：次氯酸鈉會隨着時間而分解，為確保其消毒效能，應購買近期製造的漂白水和避免過量儲存。此外，未經稀釋的漂白水在陽光下會釋出有毒氣體，所以應儲存於陰涼、有遮蔽及兒童接觸不到的地方。

Q7：稀釋漂白水時要戴手套嗎？

A7：由於漂白水會刺激黏膜、皮膚及呼吸道，所以稀釋及使用漂白水時均須佩戴適當個人防護裝備，例如口罩、手套、護眼罩、膠圍裙等。