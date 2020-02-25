三界五行：養生養性　延年益壽

孫思邈入住鄱陽公主故邸前，唐高宗已安排徐茂功會同幾位太醫合編《唐新本草》，草稿完成，孫思邈作了參編增補，令這全世界第一本藥典內容更充實詳盡，可作為御醫用藥的指南。

在鄱陽公主故邸，孫思邈還總結自己養生經驗，寫了：《千金養生論》、《養性延命論》、《養生雜記》等養生經典，易懂易學，只要堅持，可以卻病延年。

孫思邈提倡「善養性」、「治未病」、「消未患」。養生，首先養性。兒童啟蒙讀本《三字經》，開宗明義第一句就是「人之初，性本善」，性本善，是儒家孟子的修身價值核心，他說：「人性之善也，猶水之就下也」，善良的人，像水一樣清澈、謙卑。道家老子用「上善若水」作為道德標準。孫思邈教人未學醫，先學德；未養生，先養性。「仁者壽」就是這個道理。

「治未病」，這句話出自《黃帝內經》，當時是黃帝向名醫伯高請教治病之道，伯高是遠古時期中華醫學的經脈診斷始創者，伯高說：「上工治未病，不治已病。」最好的醫生，防患於未然，不會等到生病才治療。

「消未患」，把未成禍患的潛在因素及早消除。

心地善良，不做虧心事，加上「治未病」、「消未患」，把病患消除在萌芽狀態，無病無痛，樂觀開朗，是健康長壽的其中一個重要原因。用現代醫學角度說，「治未病」是定期體驗，「消未患」是及早治療，不要諱疾忌醫，搞出大問題才做大手術。

方向宇