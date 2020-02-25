獸醫專家指出，沒有證據顯示貓隻及狗隻會因新型冠狀病毒而患病。（設計圖片）

疫情依然，不少飼主都充滿疑問：究竟毛孩會否中招？飼主應如何保護寵物？

來自香港愛護動物協會、香港獸醫學會，以及香港城市大學的相關獸醫專家指出，與人類及動物相關的冠狀病毒有非常多種。貓隻及狗隻最常感染的是第一型冠狀病毒，而非第二型冠狀病毒。第二型冠狀病毒引起的病症包括非典型肺炎、中東呼吸道症候群以及近日的新冠肺炎。貓狗的冠狀病毒不會引致肺炎，亦不會令人類受到感染。此外，引致貓狗發燒、打噴嚏和咳嗽的原因很多，如果貓狗不適，飼主應該尋求獸醫的意見。就新冠肺炎的爆發，所有寵物飼主不妨留意有關方面提供的8大建議。

1.接觸後清潔雙手

寵物飼主應該經常保持良好衞生習慣，當與寵物接觸後，應使用肥皂和水或酒精搓手液徹底清潔雙手，以避免感染其他人畜共患的疾病。

2.保持良好衞生習慣

保持個人衞生是防止任何疾病傳播的基本預防措施，建議所有人士包括寵物飼主均須遵從世衞提供的相關指引：

–經常使用酒精搓手液擦手，或用肥皂和水洗手至少20秒

–咳嗽或打噴嚏時，用手或紙巾蓋住口鼻，然後立即妥善扔掉使用過的紙巾及清洗雙手

–避免與任何發燒和咳嗽的人士緊密接觸

–如飼主發燒、咳嗽或有呼吸困難，請及早就醫，並把旅遊史告知醫療人員

–避免前往目前已出現新型冠狀病毒病例的地區的活體動物市場，如真的需要前往，必須避免在無保護情況下直接接觸活體動物以及動物曾觸碰的地方

–應避免食用生的或未經煮熟的動物產品。應遵從良好的食品安全處理方法，謹慎處理生肉、奶類或動物器官，以免生熟食品交叉污染

3.飼主應佩戴口罩

為保護家人或寵物，如果寵物飼主感到身體不適，建議寵物飼主應佩戴口罩，嚴格遵守良好的衞生習慣，及盡快向專業醫療人員諮詢意見。

4.有疑問應找獸醫

動物並不需要透過佩戴口罩來避免感染新型冠狀病毒（Covid-19），如果飼主仍然感到很擔心，或發現寵物的健康狀況出現變化，請盡快尋求獸醫的意見。

5.診前先進行預約

目前，市面的獸醫診所仍然營業。請確保在帶同動物前往獸醫診所看診前先進行預約，並在到訪期間保持良好的衞生習慣。

6.需擬定後備方案

如果寵物飼主已確診感染新型冠狀病毒，或者因為是確診個案的密切接觸者而需前往政府檢疫中心進行隔離檢疫，則寵物飼主應該按照衞生署的指示處理寵物。漁護署會根據情況及需要，為寵物安排檢疫和監察。目前，衞生署檢疫中心的健康防疫設施以應對人類健康及生物安全為重，因此不能允許動物進入。

7.按正常方式照顧

如果飼主正處於「家居隔離」的狀態，應該能夠按正常方式照顧寵物（惟可能受「家居隔離」限制，未能將動物帶離處所）。如果寵物生病，飼主應聯繫家庭獸醫，並解釋其目前情況，以便獸醫提供專業建議。如有需要，應找親友代為將寵物帶往診所看診，但他們必須採取額外的預防措施及特別安排。獸醫將可就此方面提供建議。

8.代照顧者需有準備

如果有朋友正在外遊、離開香港，或出於某種原因，需要你代為照顧他的寵物，確保你已作出以下準備：

–從飼主取得與照顧此寵物有關的所有須知並嚴格按照須知照顧寵物

–取得該寵物的家庭獸醫的聯絡方法

–與寵物飼主保持緊密聯繫，並讓他們知道寵物的情況及是否出現任何問題

–確保寵物不可從你的居所逃走；避免意外發生，特別是注意窗戶是否已經關上或安裝窗網，敞開的窗戶對貓隻構成極大危險。