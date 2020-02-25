本日日本：福岡竈門神社變《鬼滅之刃》迷勝地

日本動漫很多場景都以實際場景做參考，不過去年大熱至今，並將推出劇場版的《鬼滅之刃》，一直沒有透露任何相關資料。幸好一眾粉絲憑着「創造力量同幻想，會嚇你一跳」的智慧，終於有所發現！所說的是位於福岡太宰府的竈門神社。雖然主要原因只是「竈門」正是《鬼》中兄妹主角的姓氏，理由有點牽強又得啖笑，但查看已超過1,350年歷史的竈門神社，本身也與「鬼」有點淵源。話說太宰府政廳會在此舉行鬼門避災祭祀典禮，故被視為信奉方位消災、解除厄運的神祇。而神社信奉的主神玉依姫命能夠幫助兩縷靈魂之間彼此靠近，因此是男女、家人、好友和工作等結出善緣而知名的結緣神社。

現在更多了《鬼》劇的加持，粉絲們會樂此不疲從當地名勝「天滿宮」出發，步行約半小時或乘坐區內巴士15分鐘前往，而繪馬很多是畫上主角或配角的樣子，可見大家真是有夠瘋狂！然而，神社是位於寶滿山登山徑的入口附近，周邊也種滿櫻花和紅葉樹，又有公眾溫泉浴場給大家浸泡，遊罷神社後可別急急離去啊！

寶滿宮竈門神社

開放時間：9:00am~4:00pm

地址：福岡縣太宰府市內山883