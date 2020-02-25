Horizon Hotels ＆ Suites酒店　早於年初展開防疫措施

【特約報道】大眾近期對新型冠狀病毒肺炎疫情非常關注，更加積極提昇個人及環境衞生，長江實業集團有限公司（「長江實業」) 旗下Horizon Hotels & Suites 營運的4間酒店，紅磡「海灣軒」及「海韻軒」、馬鞍山「海澄軒」、葵涌「雍澄軒」，素以衞生安全見稱，早於年初便已加強防疫清潔工作和措施，以確保住客擁有一個衞生及清潔的「酒店＋居」環境。

6項防疫措施

其中酒店進行的防疫措施包括：住客穿梭巴士每小時消毒一次、於住客退房後為套房全面消毒、每小時消毒公共空間及設施、地下大堂出入口放置消毒地氈、所有員工均會於當值前進行體溫檢測及於當值時佩戴口罩、暫時關閉部分康樂設施直至另行通知。

獨立冷氣系統

長江實業地產投資有限公司董事劉啓文表示，除上述防疫措施外，4間酒店本身均採用每戶獨立泠氣系統，套房窗戶更可自由開關，令空氣流通，較一般酒店優勝，有助減低病毒潛伏的風險。

租期靈活 即租即住

Horizon Hotels & Suites創新的Famitel Living概念，意指Family＋Hotel兼享酒店家居的好處，租期靈活可長可短，更毋須繳付按金，入住手續簡便，即租即住。所有套房採家居式設計，由2房2廳600餘呎起，亦有小量3房2廳連套房，房內傢電齊備，並設獨立備餐間。

交通便捷

紅磡「海灣軒」及「海韻軒」、馬鞍山「海澄軒」、葵涌「雍澄軒」均位於港鐵沿綫，交通方便，部分套房更擁有維多利亞港煙花景或吐露港海景。4間酒店均設會所，設施完善，包括室外泳池、健身中心及兒童天地等。

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