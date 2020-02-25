攝影達人教你完美影星軌

Francis So拍攝的星軌相，設定是ISO 1600、f/2.8、快門20s、2小時影300張，再透過軟件合成。（受訪者提供）

因疫情影響，最近不少人都困在家中，如想呼吸一下新鮮空氣，行山影軌是不錯的選擇，最好選擇天氣較乾燥的日子，因為天空亦較少雲，星光不會被雲遮蓋，令影出來的星光更閃耀璀璨，亦有攝影迷喜歡影星軌（星流迹），每顆星星都拖着一條長長的尾巴，分外浪漫醉人，小記就訪問了星空攝影達人Francis So，提供影星及影星軌的小貼士。

貼士1

影星時可將光圈盡量調大，2.8光圈或以上，快門則設定在15秒起，感光度可因應環境光害影響而調校約在ISO 800至1,600之間，例如環境較暗可設定在約ISO 1,600，但如有街燈、大廈燈光影響，就要將感光度設定在約ISO 800。

貼士2

鏡頭採用約16mm的廣角鏡，這樣星空畫面才夠震撼，影完之後可透過電腦軟件《Adobe Lightroom》來執相，調校一下清晰度及色調等等。

貼士3

至於影星軌的設定，基本上與影星差不多，但要準備能計時的快門線，光圈可調細點至3.2已足夠，快門15秒影1張，持續影1小時，再用電腦軟件《Startrails》或《Starstax》來進行合成，就成為一張璀璨的星軌相。

貼士4

如果在戶外草地上拍攝時，草上有時會沾有露珠，令環境變得十分潮濕，最好為鏡頭準備防潮的除霧帶，確保鏡頭不會沾上霧氣，影響相片質素。

貼士5

晚上影星時環境昏暗，但又要不時調校相機設定，但記得不要用白光電筒照明，要帶備紅色電筒，方便為調校相機設定時可以照明，同時又不會影響到其他人。