東華三院推18項措施扶弱抗疫　助社區跨疫境

東華三院過去數星期努力搜羅外科口罩、抗疫物資及制定援助方案，齊心支援市民抗疫，亦解市民燃眉之急。（客戶提供）

東華三院在過去數星期一直密切關注疫情的發展，並努力購買外科口罩和抗疫物資及制訂援助方案，支援市民抗疫。該院已調撥內部資源，並同時得到各方善長的慷慨捐贈，已於本月初陸續推出一系列社區支援及資助計劃，與市民齊心攜手協助社區對抗疫情。

東華三院的抗疫支援及資助計劃共有18項︰

支援社區弱勢社群

東華三院已撥款向全球採購外科口罩，加上各方善長的踴躍捐贈，將會向長期病患者、基層家庭、獨居長者、劏房居民、殘疾人士、兒童之家和寄養兒童及低收入家庭學童派發外科口罩。首階段會透過屬下的醫療、教育及社會服務單位，分發約320,000個外科口罩。

另該院正製作23,750個防疫包，內有外科口罩、搓手液、清潔用品及食物等，支援社區內的基層家庭、獨居長者、劏房居民及低收入家庭學童，預計可於三月初陸續送到他們手中。

支援2019冠狀病毒病確診者及其家庭

東華三院從「甘霖．援急基金」撥出三百萬元，為有經濟困難的2019冠狀病毒病確診者及其家庭提供緊急經濟支援及應急物資，每名確診者及其家庭可獲最高二萬元的資助，有需要人士可致電25480010查詢。

此外，東華三院亦會透過其轄下的中醫醫療網絡，為2019冠狀病毒病康復者提供免費中醫治療，支持他們走過治療及復康之路。有需要人士可於3月2日起，致電37427360登記。

支援前線醫護人員

為支持醫護人員，東華三院會向屬下5間醫院員工分發首批100,000個外科口罩及13,000對手套，另亦已訂購了500,000個外科口罩，持續支援醫護人員。其餘措施括為製作中藥茶飲，讓該院前線醫護同事打氣及保健身體。向屬下醫院及醫療服務單位約8,000名醫護人員派發11,000支酒精搓手液，同時提供乾糧及飲品，支援同事在休息時間的需要。另亦會捐贈17,000支酒精搓手液予醫院管理局七大醫院聯網的員工。

支援學生及家長

向就讀東華三院教育科轄下幼稚園的幼兒園(兩歲預備班)的家長提供每月$2,750的學費豁免，為期2個月，合共$5,500學費豁免，以減輕家長的經濟負擔。此外會提供膳食及茶點費豁免，為期2個月，豁免費用合共由$120至$1,120。

支援服務使用者

黃大仙簽品哲理中心的檔戶，東華三院會供$2,60現金資助，而天秀墟的檔戶則提供一次性$2,000的經濟援助，以減輕營運經濟壓力。

支援東華三院員工

為保障員工的健康及安全，東華三院亦會向超過二萬多名東華三院員工派發外科口罩，於工作期間使用。另外，亦會向員工派發外科口罩、潔手液及消毒噴霧，供他們及其家人使用。

在各界同心抗疫之下，東華三院相信香港定會成功減低病毒對市民的威脅，香港社會定能霧過天青，再展動力。