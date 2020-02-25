馬爾代夫新酒店新船開幕

近月大家要撲口罩撲紙巾，相信身心俱疲了，很想來個寫意舒適旅行吧！今年7月，馬爾代夫北馬累環礁將會有間五星級的Kagi Maldives Spa Island落戶。這家由50幢別墅組成的度假村，是由日本著名建築師Yuji Yamazaki設計提供海灘泳池別墅、瀉湖泳池別墅及海洋泳池別墅等共3種房型，同樣設私人泳池、陽光露台，以及開闊的室內外連通浴室。

至於度假村的水療和養生中心面積達1,500平方米，坐落於度假村島嶼中心位置，並在中央設有露天淚滴形水上瑜伽亭。當中點題的水療中心Baani Spa則於毗鄰島嶼上的瀉湖，提供效果顯著的個人化養生計劃，幫助賓客釋放壓力、恢復活力。好動的朋友，可以嘗試日間和夜間浮潛、水肺潛水、雙體船及帆船體驗等多種水上運動。加上兩間餐廳、三間酒吧和一個大酒窖，讓大家食住玩均無憂無束。

同樣位處馬爾代夫的北馬累環礁，開業滿一年的麗世度假村（LUX* North Malé Atoll）則推出Lagoon 40雙體船帶領住客探索麗世島環礁以外的質樸水域。這由法國製造的雙體船長11.74米，配備特大雙人床和獨立浴室的三個冷氣客艙、小廚房和室內用餐區。大家可以在備有兩張躺椅的日光浴甲板、戶外用餐區和延伸至水上的繩網欣賞馬爾代夫無邊無際的蔚藍海景。雙體船最多可搭載15人出海遊覽，亦可供最多4名賓客通宵留宿，並在船上享用特色餐飲體驗。全日體驗定價由US$6,000（約HK$46,800）起（以招待4位賓客計算），悶了這麼久，不妨來豪一下吧！

Kagi Maldives Spa Island

LUX* North Malé Atoll