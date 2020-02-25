【深夜字聊】男性不宜塗抹油性潤滑膏　原因係……

Q：本人48歲，在多天前很寒冷的晚上躲在被竇自娛，睡着至早上起床才洗澡，下體黏着便翻開包皮清潔，可能不小心太用力，包皮與龜頭之間破損並滲出血絲，在傷口塗花士令會有助埋口嗎？現時仍覺得傷口有點痛，應該是未埋口，也暫停自娛和有性行為。請問應如何治理傷口？謝謝。

吳先生

A：一些潤膚的油性潤滑膏或乳液，其主要作用是阻止皮膚的水分揮發，具保水、鎖水作用，通常於秋冬季用作止乾燥、防皮膚「爆拆」之用。但這類潤滑膏塗抹在皮膚後，因其黏稠度高，易凝固和難以清洗掉。所以一般並不建議男性將油性潤滑膏塗於陰莖，若一旦積聚包皮內，與性器官分泌物混合形成包皮垢，便會引起衞生問題，容易導致龜頭包皮炎症。若油性物質堵塞毛孔，有機會令龜頭溝部位置長出一些顆粒，情況難以收拾。另一隱憂是，油性潤滑膏會破壞安全套表面，造成變質和破裂。假如男性過着伴侶性生活，當有油性潤滑膏殘留在陰莖皮層上，即會破壞安全套，降低避孕和預防性病之功能。

閣下因一時不慎，清洗陰莖時動作大、力度大，而令到包皮與龜頭之間的皮膚破損，隨手塗抹油性潤滑膏去止血，做法並不正確。龜頭環狀溝部裏外位置受傷，情況不等於一般皮膚「爆拆」，油性潤滑劑根本不適宜塗於陰莖上作修護或治理傷口。塗錯東西於陰莖上，特別是接近龜頭位置，容易造成傷口發炎和感染。

現時傷口未愈，閣下應停用塗抹此類油性潤滑膏。正確護理方法是保持受傷部位清爽衞生，洗澡時宜以溫水輕輕清洗，不用特意完全翻開包皮以免傷口再度爆裂。暫停自慰和性行為的確有助傷口能自行加快復。因傷口藏在內層溝部位置，較為隱蔽和較難保持乾爽，若閣下發現傷口仍然一直溼濕、有滲液、久久不復原，便需要去見醫生，由醫生處方消炎藥品，卻千萬不要自行再試用各式外塗藥品了。

李偉儀