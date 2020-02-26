【星星蜜語】資源足夠　分享是王道

2月26日至3月10日，靠着香港人的努力，靈活性和智慧，同心合力，聰明調配，令本來缺乏的資源，供應量漸漸提升，讓有需要的人都足夠使用。熱心和帶着愛的能量的人們，從不願意囤積資源，更以行動和分享，去創造五餅二魚的效果，而外來的資源亦慢慢到來。雖不能說香港能回復本來物質資源豐盛的狀態，但也沒有人因為缺乏資源而招致不良後果。

當然，人的努力和意志，並未能完全消滅疫症和周遭懷有異議的人的負面影響，但總體來說，社會在物質上已漸漸進入平衡狀態。

【十二星座提點】

白羊座、獅子座、人馬座：你的行動力和主動性，幫助到身邊很多人。很多有需要的人，因為你稍不嫌煩的一聲問候或慷慨的分享而得到幫助。

金牛座、處女座、山羊座：你們就像雷達探測器，找尋資源最拿手，不擔心你們的物資不夠用，只想提醒一下，囤積了一點，不妨分一點出來給有緊急需要的人吧！

雙子座、天秤座、水瓶座：東西來得不易，要好好計劃和保存你們手上可貴的資源，不要胡亂耗用，也不要太慷慨，儲蓄予身邊至親去使用也是美德。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座：你們很懂得把資源通過最有效的方式，送到最有需要的人手上。記得在關懷別人的同時，也要好好照顧自己的需要。

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Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）