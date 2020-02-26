征選遊：愛爾蘭健力士學埋你個樣

做警察原來可以學成龍學方中信，所以話「三人行真係必有我師」！

咁如果想學做啤酒呢？當然要去愛爾蘭首都都柏林，早於1759年已經成立，即有260多年歷史的健力士酒廠吧！皆因現在供大家參觀的7層高的Guinness Storehouse展覽館就連英女王伊利沙伯二世也曾到訪過，而且是由麥、水、啤酒花的原材料開始，可說介紹得超級清楚。當中最引人入勝，固然包括招牌黑啤的烘焙和釀製過程，以及當時啤酒業興起的一連串生產事業。看罷可以和英女王一樣，到6樓的GRAVITY BAR落地玻璃酒吧一邊品嘗啤酒，一邊飽覽市內風景。又或者在5樓的餐廳用餐，享用加入健力士作材料的食品。但想加點新意，記得到同樣位於5樓的STOUTie，那裏會有專人為大家拍照，然後經過一部特製打印機，將閣下的「貓樣」印在啤酒的泡沫上，而且大力搖晃影像仍是「堅挺」兼沒走樣，難怪大家都不介意額外加錢自娛一翻呢！

Guinness Storehouse

入場費：€19.5（約HK$164）

STOUTie另加€6.5（約HK$55）

營業時間： 9:30am~7:00pm

9:30am~9:00pm （7月及8月）

地址：St. James’s Gate, Dublin 8