三界五行：想做神仙　其實不難

關於養生，孫思邈還有《少字訣》：「口中言少，心中事少，腹裏食少，自然睡少，依次少了，神仙訣了。」孫思邈被歷代皇帝尊為「藥王」，設「藥王祠」供奉。道家在孫思邈「升仙」後，封他為「妙應真人」，民間稱「孫真人」。孫思邈說，想做神仙並不難，不用食仙丹補藥，只須堅持四個原則：

一，口中少言。少言養氣，「日出千言，不病自傷」，多言傷的是元氣，當然，日常生活、工作，言語溝通，不在此限，唱唱歌也很健康，問題出在吵閙、謾罵、狡辯、中傷、毒舌，以及沒有結果的爭論。「家和萬事興，家衰口不停」，一家人，吵架多過食飯，不但自傷、互損，而且影響家運。

二，心中事少。過多思慮會傷神、傷肝、傷心，「心無罣礙」是《心經》金句，「若無閒事掛心頭，便是人間好時節」，不記仇，不記愁，天天都是節日。

三，腹中食少。七分飽，是古今中外健康之道，很多病都是食出來的，以前只是中醫講戒口，現在西醫對血糖、血壓、血脂、尿酸高的病人，都苦口婆心勸告這樣不要食，那樣不要多食。

四，自然睡少。睡眠不足與過度睡眠，同樣有損健康，過猶不及，貪睡、嗜睡都不可取。日間睡多了，會影響夜間睡眠質量，通常，最理想是晚上熟睡6至8小時，午睡半小時左右，如果無所事事，不如做運動、做家務、琴棋書畫花鳥魚蟲打發時間，好過懶在床上胡思亂想，否則，過度臥床會傷筋骨。

方向宇