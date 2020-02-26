親子也移民 移居馬來西亞篇（上）

透過MM2H成功移居的香港人Andy（中）一家，接受了方太（右）的訪問，並分享申請MM2H的過程。

【特約報道】近年因社會動盪加上疫症橫行，令不少香港人萌生移民的念頭，所以今次方太就飛到馬來西亞吉隆坡，訪問早已透過MM2H（馬來西亞第二家園計劃），成功移居的香港人Andy一家四口，他們更會分享移居馬來西亞的過程及細節。

相信大家都很想知道，究竟申請MM2H需要甚麼資格？移居馬來西亞的步驟和次序？還有吉隆坡最熱門的居住地區？衣食住行的生活環境又如何等等？今次將會一次過解答以上種種疑問。

香港人移民的熱門國家，除了馬來西亞外，事實上還有日本。究竟移民日本有甚麼需要注意呢？移民專家亦會在這裏為大家逐一剖析。

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