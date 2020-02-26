銅鑼灣時代廣場展銷集 Bazaar　運動及便服特賣

由即日起至3月2日，時代廣場展銷集舉行運動及便服特賣。(客戶提供)

【特約報道】近期每逢周末都好多人去行山，大家嘅裝備又係咪足夠呢？今個星期機會嚟喇，由即日起至3月2日，一連6日係時代廣場展銷集舉行運動及便服特賣，多款戶外休閒服飾低至1折，品牌包括FJALLRAVEN、C3fit、HOKA ONE ONE、Icebreaker、LONSDALE、Discovery Expedition等，同場仲有ad-lib嘅流行便服，Samsonite 及 AMERICAN TOURISTER行李喼等，記得唔好錯過呀！

【購物攻略】

~~深受大家喜愛嘅Fjallraven Kanken Classic同Kanken Mini背包分別只係 $500及$400，無論係去行山遠足定平時用都好啱。 Fjallraven Keb男女裝抓毛外套原價$1,800，減價後只售$800。

~~ HOKA ONE ONE運動鞋男女裝一律減至$500！C3fit嘅T-Shirt只售$200，買嚟跑步著就最適合。

~~青春便服品牌ad-lib亦好抵買，多款衞衣同恤衫分別減至$150及$120。

~~American Tourister行李喼今次以套裝價發售，一套3件只需$2,888，咁抵買一於買定先啦！

日期：2月26日至3月2日

時間：上午11時至晚上9時

地點：香港銅鑼灣時代廣場一座16樓 時代廣場展銷集

查詢熱線：2118 8900