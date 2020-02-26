財爺派$10,000　買化妝品都手鬆啲

望穿秋水，終於等到財爺在今個財政預算案派糖，宣布向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬港元。在疫情的陰影籠罩下，這個不失為好消息，尤其對小編這類小資女來說，口袋多一毫就是一毫(一蚊都唔夠，So Sad！)。雖然這1萬港元冇咁快落袋，但其振奮作用點都會刺激到購買欲，令自己在嚟緊的一段日子，買化妝品都手鬆啲！

【超高清粉底液】

坦白說，近期多個美容品牌推出的新品都好吸引，好似一向口碑好的MAKE UP FOREVER超高清無瑕粉底液便推出了全新亞洲色調-Y218，此色號加入獨有的色素粒子調配而成，可平衡粉底內的紅和黃色色素分子，好適合膚色暗啞泛黃或肌膚薄易顯瑕疵的亞洲女生使用，打造自然隱形妝感。除MAKE UP FOREVER外，RMK也推出全新限量色的柔滑隔離霜。新色調特別為亞洲女生而設，塗上後能帶來紅潤感和閃耀的珠光感，展現裸肌和陶瓷肌的妝效，感覺上頗能滿足日常的妝容需求，小編已將它列入Must Buy List上。

【高顏皇牌胭脂】

粉底以外，還有一些新登場的胭脂及眼影組合值得入手！其中Nars Cool Crush眼影組合囊括了12種啞緻、閃亮、金屬光澤質感色調，就好適合打造多變妝容。而同步登場的10色皇牌胭脂亦是今年打造好氣色的好幫手。另外，由THREE推出的Dimensonal Vision魅光幻眸眼采盒不但色靚，連包裝也採用清新感爆燈的粉綠色花花設計，「高顏值」叫人心心眼！

【鎮壓化妝袋唇彩】

另外，Dior也將於3月推出全新的鏡光誘惑亮澤唇彩。據聞呢款重金邀請到名模Cara Delevingne拍攝廣告的新品，首度糅合了唇彩和潤唇膏的專業成分，如蘆薈、紅莓油、蜂蠟及荷荷巴等，塗上後不但綻放「唇」美效果，更加起到改善、滋養及豐唇作用。睇到呢度，相信荷包鬆動少少的女生，都會像小編一樣買番支鎮壓住個化妝袋吧！