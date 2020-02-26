美麗華旅遊　精選推介旅行團

【營業資訊】

【超平抵玩團】

去泰國只係$799起？！你冇睇錯，真係咁平咁抵呀！暢遊暹邏輝煌傳奇之城 Legend Siam，依個全方位文化主題樂園，响泰國文化展覽區，帶你穿越古今文化，一齊揭開暹邏神秘面紗！同時亦會去充滿歐陸式建築風格嘅銀湖葡萄園Silver Lak、以和風為主題嘅J PARK 日本村，打卡呃LIKE。去泰國，當然要了解泰國佛教文化，前往四面神、雙龍寺參拜實屬必然行程；又會一遊曼谷夜市ASIATIQUE THE RIVERFRONT，去咁多個景點都係$799起，真係平到笑呀！

【泰國 曼谷、芭堤雅 5 天團 (BBCL05) $799 起/位】

【皇牌土耳其團】

如果想去遠啲？可以考慮皇牌土耳其團！土耳其有兩大必遊自然奇觀，第一就係以溫泉及石灰岩溶洞組成嘅棉花堡，一層層嘅純白石灰梯田，係難得一見嘅地貌奇景；另一個奇觀就是享負盛名嘅奇石林，該處土地由於受風雨侵蝕及人手開鑿而成嘅石洞組成，被列為「世界自然及文化雙遺產」。另外，仲會重本安排參觀杜瑪伯爵水晶皇宮，欣賞豪華皇室宮殿、增遊古希臘神話名城特洛伊、古城以弗所古城，以及希羅波利斯添！

土耳其航空【土耳其 9 天皇牌團 (GTME09) $5,999 起/位│另設同行優惠】

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