二代摺芒Mate Xs 全面升級

上年最矚目的摺芒手機，除了Samsung Galaxy Fold，仲有Huawei Mate X。雖然Mate X暫時仍然未有行貨，但廠方剛剛就發布升級版Mate Xs。新機外形雖然與Mate X相似，但就改善了屏幕材料、連合結構、5G連接及相機技術。摺疊屏幕換上雙層光學物料，提升影像清晰度、色彩飽和度及光亮度。至於摺疊位置，部分結構用上含鋯金屬物料，令結構更加堅固，提升耐用度。另一大升級當然是處理器，由上代的Kirin 980及Balong 5000 5G晶片，升級至Kirin 990 5G處理器，加上8GB RAM及512GB ROM，官方表示手機速度、5G連接及電池續航力均有提升。要留意的是，一如其他Huawei新機，Mate Xs雖然預載Android 10作業系統及EMUI 10.0.1介面，但就未有內置Google Mobile Services（GMS），取而代之是自家的HUAWEI Mobile Services（HMS）。Mate Xs定價2,499歐元，將於下個月開賣。