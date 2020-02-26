生活夜校：為甚麼四年一閏並不正確！

本星期六是2月最後一天，大家總算告別這個難忘的2月了，而這一天也是四年一度閏年的日子，2月29日生日的朋友終於可以慶祝真正的生日了！

不過咪住，我們經常說「四年一閏」，但其實這個說法其實並非完全正確，原來第25個四年（即100年的時候）並不是閏年，例如2020年是閏年，2024年是閏年，但如果大家夠長命，就會發現第25個閏年，即2100年並不是閏年，如果大家再長命一點（講笑啫），也會發現2200年和2300年都不是閏年，但到了2400年，卻又是閏年。

要了解這個安排，首先我們要明白為甚麼要有閏年，閏年其實是和地球的公轉有關，地球圍繞太陽轉一圈，回到原來的位置，我們稱為一回歸年（即太陽年），一回歸年準確來說是365天5小時48分46秒，即365.2422天，但為方便計算，通常大家都會說一年365日。

省去小數雖然方便計算，但和實際的一回歸年是有差距的，一年差0.24219天，四年就會相差0.9688天，於是就出現每四年在2月份加上一天。

四年多一天，但是和實際的0.9688天還是有差別，多了0.0312天，看似不多，但絲絲點點計算，偏偏相差太遠，400年後就會多算3.12天。

為了修正400年內多計算的3.12天去，於是便規定在每400年有三次是不作閏年的，於是第100年，200年，300年的時候是不計算閏年的。

所以我們計算閏年的方法是這樣：能夠被4除得盡的年份是閏年，但如果該年份同時又被是100除得盡的話，則不是閏年，但是如果同時又被400除得盡的，又是閏年，即所謂「四年一閏，百年不閏，四百年再閏」。