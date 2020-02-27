【健樂事】Strawberry Day　吃「莓」好處多

又名草莓的士多啤梨（Strawberry），耐寒怕熱，屬冬天盛產的水果之一，不少人都被其色澤鮮艷、香味濃郁、鮮甜多汁的特性所吸引，當中又以日本品種最受歡迎。

其實士多啤梨不但具備誘人的「味力」，其營養價值亦相當高，果肉含有豐富的維他命B1、B2和維他命C，所以台灣人稱士多啤梨為「活的維他命丸」；與此同時，它又含鈣、鉀、磷、鐵、鋅、鉻等人體必需的礦物質和微量元素，難怪被德國人稱之為「神奇果」。趁今天是National Strawberry Day（士多啤梨日），一於為大家數一數進食士多啤梨的5大好處吧！

【好處1 美容】

豐富的維他命C，有助保持皮膚健康，延緩衰老，因此士多啤梨被很多女生視為護膚恩物。

【好處2 明目】

維他命A對眼睛有益，長時間對着電腦或手機的人，很適合進食士多啤梨，以收明目之效。

【好處3 通便】

士多啤梨含膳食纖維和促進腸胃蠕動的果膠，能幫助排便，預防痔瘡、腸癌的發生，如有便秘問題，不妨多吃。

【好處4 防病】

英國有大學研究指，莓類水果含豐富黃酮類，有利於防止引起動脈堵塞的壞膽固醇生成，可對心血管疾病起到預防作用。與此同時，士多啤梨含維他命C，亦有助於增強免疫能力。

【好處5 抗癌】

士多啤梨有很強的抗氧化能力，可保護身體免受自由基傷害，達到防癌作用。它又含有鞣酸物質，可在體內產生抗毒作用，阻止癌細胞的形成。