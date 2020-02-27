港女扮靚：春季髮色推薦　煥「髮」新形象

最近大家應該都是「無事不出三寶殿」吧，想念自由的日子嗎？春天給人活力、清新的感覺，由更換髮色去換一個新形象，也是一個不錯的選擇，以下給大家推薦幾種髮色，看看有沒有符合你對春天的感覺。

【蜜糖啡色】

蜜糖啡從名字上就給人甜蜜的感覺，配上這個顏色整體帶有一種溫暖的感覺，就好像是春天裏溫暖的風，能給人溫和、平靜的觀感，十分的優雅。中規中矩的顏色適合大部分類型的人，同時對新手來說也是很好的嘗試。顏色帶有一點點光澤感可以達到顯白的感覺。

【亞麻綠色】

綠色春天的顏色，代表朝氣勃勃。對於覺得黑色太單調，又不想太突破的人來說，亞麻綠是很好的選擇，平日看起來很像淺一點點的黑色，在陽光底下又能映出淡淡的綠色，帶有一種既清新又沉穩的感覺，有着一份知性美。

【莓果棕色】

棕色的基底，撞上莓紅的顏色，在穩定之中帶點張揚，就像春天盛開的花，鮮艷卻不刺眼，令人賞心悅目。這種顏色既有女人的優雅，也有小女生的活力，不同年紀的女性都輕易駕御得來。

【霧霾藍色】

Classic Blue是今年的流行色，也是百看不厭的沉穩色系。冷色系髮色在春天可形成鮮明對比，拍照時會十分的好看。霧霾藍很適合白皮膚的人，有相得益彰的感覺，染上會有女神的仙氣感，非常好看。

【溫提：染髮後勿忘護理】

不管是活力的、溫柔的、優雅的、冷艷的都有適合你的髮色，在春天來臨的時候，換上新髮色，換一個心情。但是染髮後多少都是會傷害到頭髮的，要保持光澤感，記得做好髮部護理喔！煥「髮」新形象，你準備好了嗎？