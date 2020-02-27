敢挑戰冇？ 期間限定「蠶漢堡」

日本潮流教父藤原浩出乜都潮冇得挑戰，但今鋪唔玩衫褲鞋襪，改玩昆蟲放入口，你又敢唔敢跟先？話說日本以「昆蟲料理」饗客餐廳「SILK FOOD LABO」早前喺東京表參道 COMMUNE內開設期間限定店舖。創辦公司Ellie理念非常宏大，以開發「昆蟲美食」實現食物永續為目標，更要推向全球，於是聯同多間知名大學及企業共同研究，以「蠶」作為主要原料，研發出食品系列「SILK FOOD」，蛋白質及營養價值都超高，可取代牛、豬、雞肉等，兼且大量減少前期生產所需飼料、水及土地等，百利而無一害呀！

咁創新又巴閉，難怪被潮人睇上啦！潮流教父藤原浩特地為 「SILK FOOD」打造品牌 Logo，以蠶絲為靈感，將字母聯繫在一起，希望傳達讓地球環境減少不必要負荷嘅概念，家陣仲喺眾籌平台集資，推出Tee以及貼紙等商品，成件事潮晒！

講番「SILK FOOD」有乜好食，從網站所見無論主食、零食甚至甜品都有得揀，包括「蠶漢堡」、「蠶羅宋湯」、「蠶脆脆」、「蠶蛋糕」，單睇賣相完全呃到人，而試過嘅網民都以好「鮮甜」、「口感層次豐富」嚟形容。

SILK FOOD LABO

地址 ：東京都港區南青山3-13 （COMMUNE）

營業時間 ：11:30am~8:00pm

營業日期 ：即日起至3月底