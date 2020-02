Xbox春日優惠　買機平千五

Xbox特別推出「激安春日祭優惠」,到指定零售商及網店可以優惠價選購任何Xbox One X主機連遊戲套裝。(互聯網)

在疫情底下,很多人也多了時間留在家中,某程度也增加了打機時間。針對仍未有遊戲機的一眾人士,Xbox特別推出「激安春日祭優惠」,由即日起至2020年3月1日,到指定零售商及網店即可以優惠價二千四百元左右,選購任何Xbox One X主機連遊戲套裝,比建議零售價平了接近千五元!而選購任何Xbox One S 1TB主機連遊戲套裝亦只需優惠價二千元左右,比原價便宜了接近四百元!

購買以上兩款套裝均可額外獲得2款星戰遊戲《STAR WARS Knights of the Old Republic》一二集下載碼,而主機本身亦可播放4K藍光碟及下載《Netflix》、《YouTube》等各種娛樂App,安在家中也能享受多重娛樂。

除了買機有優惠,昔日多款勁作最近亦登陸Xbox Game Pass,包括著名動作冒險遊戲《人中之龍0》、情侶必玩的《Overcooked! 2》、著名RPG作品《FINAL FANTASY XV》等,加上其他遊戲,總數超過100款。現在新玩家加入Xbox Game Pass Ultimate首月更只需$10,唔申請就走寶!